Масштабна пожежа охопила 48-поверховий хмарочос з житловими апартаментами

Серйозна НП сталася ввечері 5 травня у місті Шардж, ОАЕ. Там вогонь спалахнув у 48-поверховому хмарочосі, де знаходяться житлові апартаменти. У мережі з'явилися фото та відео з місця подій.

Відомо, що вогонь охопив практично всю будівлю. Через сильну пожежу з величезної висоти почали падати шматки облицювання. Пожежникам важко справлятися з таким вогнем, однак вони намагаються взяти його під контроль.

За попередніми даними, з самого початку пожежа могла розгорітися в одному з розташованих в хмарочосі ресторанів.

Поки про постраждалих або загиблих не повідомляється. Рятувальники розповіли, що їм вдалося евакуювати всіх людей з будівлі.

Раніше ми повідомляли про те, що пожежники кинулися гасити павільйон, який загорівся на Дарницькому ринку в Києві.

Пожежа спалахнула увечері 3 травня. Біля самого входу на Дарницький ринок загорівся МАФ. Як видно на опублікованих кадрах, з-під даху торгового павільйону валить густий дим, який видно здалеку.

До місця пожежі прибули два екіпажі ДСНС. Щоб потрапити на закритий ринок, рятувальникам довелося вирізати паркан за допомогою болгарки. Після цього вогнеборці загасили полум'я та розбираються в причинах події.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри НП.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа знищила торгові ряди в Києві, з'явилися фото: "непоправної шкоди".

Також Politeka писала, що нова масштабна пожежа підбирається до Києва, на допомогу піднята техніка: "знищено три...".