В селі Саханка, яке розташоване на підконтрольній бойовикам території Донецької області, вибухнув склад боєприпасів

Інцидент стався ще 7 травня, проте всі подробиці про вибух стали відомі тільки зараз, передає Politeka.net з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Вибух спровокувало порушення заходів безпеки. В результаті події один бойовик загинув, ще шестеро отримали важкі поранення.

Постраждали і цивільні люди. Поранення різного ступеня тяжкості зафіксовані у восьми осіб, які перебували за межами території, де зберігалися боєприпаси.

Російські пропагандисти поспішили використати те, що трапилося, в своїх цілях і піднесли вибух як результат артилерійського обстрілу з боку підрозділів Об'єднаних сил з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Як зазначили у відомстві, таким чином окупанти намагалися приховати справжні причини інциденту, щоб ще більше не дратувати місцеве населення, серед якого рівень невдоволення перебуванням російських окупантів зростає щодня.

Раніше ми писали про те, що в окупованому Донецьку під будівлею Ворошиловського РВВС прогримів потужний вибух, який до напівсмерті налякав місцевих жителів.

Пізніше з'ясувалося, що під будівлею, де розташована так звана "народна міліція ДНР", злетів у повітря автомобіль.

Російсько-окупаційні війська ніяк не прокоментували інцидент у центрі Донецька. Також невідомо, чи були жертви в результаті потужного вибуху.

Користувачі в соціальних мережах відразу ж поділилися кадрами з місця події. Судячи з них, вибух був настільки сильним, що чорний дим бачили у різних районах міста.

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