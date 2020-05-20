Життя українського військового трагічно обірвалося при виконанні військового обов'язку
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook сторінці Мізоцька міська бібліотека.
Лук'янчук Сергій Васильович народився 27 травня 1981 р. у селищі Мізоч.
Також ми писали, на передовій загинули двоє українських військовослужбовців — Ярослава Никоненко і Юрій Громович, першу — називали Ангелом, молода дівчина пішла воювати з-за свого покійного батька і отримала ворожу кулю снайпера на Донбасі. Українські бійці помстилися ворогові за втрати:
«Сьогодні хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою». Після постійних обстрілів бойовиків і втрати українців, вітчизняні розвідники К-2 пішли на справу — воїни добряче вдарили по ворогу.
Нагадаємо, Бійці ВСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото
Також Politeka писала, що наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".