Життя українського військового трагічно обірвалося при виконанні військового обов'язку Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook сторінці Мізоцька міська бібліотека. Лук'янчук Сергій Васильович народився 27 травня 1981 р. у селищі Мізоч.

По закінченні школи у 1998 році вступив у залізничне ПТУ, де навчався на помічника машиніста, а в 1999 році був призваний на службу в армію. Спочатку потрапив у Хмельницький навчальний корпус Та ракетної дивізії, де навчався на сержанта.





Захищав батьківщину Сергій з 2014 року, коли був призваний на службу в зону АТО. Коли закінчився термін служби – підписав контракт на службу у Збройних Силах України до кінця особливого періоду.

В пам'ять про сина у мами Тамари Федосіївни залишився "Орден матері бійця АТО", який вона отримала в 2018 році від Всеукраїнського об’єднання громадян "Країна", а також "Подякою" за гідне виховання сина Сергія, що надійшла з військової частини, де він служив.

Але 19 травня прийшла страшна звістка - Лук'янчук Сергій Васильович раптово помер, виконуючи свій військовий обов'язок.