Життя українського військового трагічно обірвалося при виконанні військового обов'язку

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook сторінці Мізоцька міська бібліотека.

Лук'янчук Сергій Васильович народився 27 травня 1981 р. у селищі Мізоч.

По закінченні школи у 1998 році вступив у залізничне ПТУ, де навчався на помічника машиніста, а в 1999 році був призваний на службу в армію. Спочатку потрапив у Хмельницький навчальний корпус Та ракетної дивізії, де навчався на сержанта.

 
Захищав батьківщину Сергій з 2014 року, коли був призваний на службу в зону АТО. Коли закінчився термін служби – підписав контракт на службу у Збройних Силах України до кінця особливого періоду.
 
В пам'ять про сина у мами Тамари Федосіївни залишився "Орден матері бійця АТО", який вона отримала в 2018 році від Всеукраїнського об’єднання громадян "Країна", а також "Подякою" за гідне виховання сина Сергія, що надійшла з військової частини, де він служив.

Але 19 травня прийшла страшна звістка - Лук'янчук Сергій Васильович раптово помер, виконуючи свій військовий обов'язок.

Також ми писали, на передовій загинули двоє українських військовослужбовців — Ярослава Никоненко і Юрій Громович, першу — називали Ангелом, молода дівчина пішла воювати з-за свого покійного батька і отримала ворожу кулю снайпера на Донбасі. Українські бійці помстилися ворогові за втрати:

«Сьогодні хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою». Після постійних обстрілів бойовиків і втрати українців, вітчизняні розвідники К-2 пішли на справу — воїни добряче вдарили по ворогу.