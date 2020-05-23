Бійці ООС Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, що загинули під Житомиром, дружили з самого дитинства

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і фото опублікували на сторінці "Батальйон імені генерала Кульчицького" у Facebook.

22 травня в Житомирській області сталося резонансне вбивство - вісьмох чоловіків розстріляли під час конфлікту. Всі постраждалі служили в АТО.

Військовослужбовці Нацгвардії Владислав Мамаченко з позивним "Мамік" і Андрій Москалець ("Мальок") стали друзями ще до війни на Донбасі. Вони були сусідами, ходили в одну школу і спілкувалися з дитинства. У мирний час Владислав був співробітником банку, а Андрій - музейним реставратором. В обох залишилися сім'ї.

Коли почалася війна, друзі вирушили добровольцями в зону АТО, надійшли в медичну службу, разом їздили у відрядження і виконували бойові завдання.

"Веселі і завзяті. Господарські. Завжди щось будували, ремонтували, налагоджували побут, де б не були. Були компанійські. І були "не розлий вода". І ось, у цю страшну ніч, коли куля вбивці обірвала їх життя, вони так само були разом", - так про бійців відгукуються товариші по службі.

Раніше стало відомо, що орендар місцевого водоймища відкрив вогонь по які відпочивали чоловікам з мисливської рушниці. Тільки один з них встиг втекти. Прес-служба поліції повідомила, що всі загиблі були учасниками АТО і жили в Києві. Вони приїхали відпочити в Житомирську область 21 травня.

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