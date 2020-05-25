Подозреваемого в массовой бойне на Житомирщине Анатолия Захаренко могут убить во время следственного эксперимента

Об этом в своем Facebook рассказал журналист Богдан Аминов, передает Politeka.net.

По словам силовиков, Анатолий Захаренко после задержания признался, что у него якобы не было выбора: "если бы не я их, то они бы меня".

Как отметили следователи, родственники и товарищи убитых могут захотеть мести, поэтому главного подозреваемого в массовой бойне привезли на судебное заседание в каске и бронежилете, а на само заседание не пустили всех родственников пострадавших сторон.

"Также в полиции на полном серьезе допускают, что Захаренко могут убить во время проведения следственного эксперимента на месте преступления у водоема. И прорабатывают такой сценарий, чтобы не допустить мести", – рассказал журналист.

Аминов также добавил, что Анатолий Захаренко и раньше брался за ружье. Во время местных выборов даже приходил с оружием домой к бывшему сельскому главе.

"Правда, что это был за конфликт – не стал бы уточнять. Экс-глава села говорит, что из-за этого даже пришлось вывозить и прятать семью. Но добавляет: "а вообще, Захаренко – нормальный мужик", – подытожил журналист в своем Facebook, опубликовав также новые фото с места массовой бойни.

Ранее мы рассказывали о трагедии, которая произошла 22 мая неподалеку от села Новоселица Попелянского района Житомирской области.

Компания из 8 мужчин приехала на рыбалку на местный пруд, где к ним присоединился арендатор. Друзья распивали спиртные напитки, а затем шестеро из них устроились спать в сарае на берегу водоема, а двое продолжили выпивать с арендатором пруда – профессиональным охотником Анатолием Захаренко.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт и арендодатор пруда взялся за ружье, застрелив семерых человек. Среди погибших были офицеры Нацгвардии и ветераны войны на Донбассе.

Напомним, отправил на тот свет семерых друзей: драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

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