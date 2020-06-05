Трагічно обірвалося життя офіцера Руслана Сінькова, який брав участь у затриманні "броварських стрільців"

Про це інформує прес-служба Нацполиции Київщини, передає Politeka.net.

За інформацією прес-служби, 46-річний старший сержант поліції Руслан Сіньков, який брав участь у спецоперації у Броварах, трагічно загинув в ДТП.



"4 червня, трагічно загинув в результаті ДТП працівник сектору реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції Руслан Іванович Сіньков. Вранці його колеги чекали інструктаж і про смертельну аварію поліцейські дізналися пізніше. Це був перший і останній раз, коли Руслан Іванович вчасно не прибув на службу", - повідомила прес-служба Національної поліції.



Колеги по службі згадують Руслана Сінькова як мужню і вольову людину, "яка ніколи не рахувалася з особистим часом, була відповідальною за роботу і вимогливою до своїх колег".

В прес-службі Національної поліції додали, що загиблий Руслан Сіньков 24 роки свого життя присвятив роботі в правоохоронних органах.

"Земля йому пухом", "Вічна пам'ять. Шкода, хороший був чоловік, співчуваю рідним", "Непоправна втрата для родини", "Русик, спочивай з Богом, ти багато добра зробив людям. Чудовий син, батько та вірний друг", "Він був справжнім героєм", "Боляче усвідомлювати, що сусіда Руслана вже немає...", - написали українці в коментарях під публікацією.

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Так, 30 травня на спостережному посту ЗСУ, який розташований на админгранице з окупованому Кримом, росіяни викрали українського військовослужбовця.

"В районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних Сил України", - інформує прес-служба відомства.

Військові зазначають, що пошукові заходи не принесли позитивних результатів: офіцер на телефонні дзвінки не відповідає, його точне місцезнаходження невідоме.

У ЗСУ припустили, що його могли викрасти російські військовослужбовці під час несення служби. Поряд з наглядовою постом офіцери виявили сліди боротьби з невідомими особами.

Пізніше росіяни заявили, що військовослужбовець нібито добровільно перейшов админграницу і потрапив на окуповану територію.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

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