Графіки відключення світла у Запоріжжі 29 та 30 вересня передбачають планові ремонтні роботи на десятках вулиць міста. Світло вимикатимуть у різні години — від ранку до вечора.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень продовжують діяти — 29 та 30 вересня енергетики проведуть планові ремонти електрообладнання, через що частина міста залишиться без електрики на кілька годин.

У вівторок і середу, 29 та 30 вересня 2026 року, знеструмлення триватимуть упродовж світлового дня — роботи розпочинатимуться о 08:00 і завершуватимуться не пізніше 20:00, залежно від ділянки.

Про це повідомляє Запоріжжяобленерго в опублікованому графіку планових робіт.

Найбільший перелік адрес зачеплять 29 та 30 вересня з 08:00 до 20:00. Серед них — вул. Автозаводська, Академіка Амосова, Андрія Гайдая, Благовіщенська, Бойова, Болбочана Петра, Водограйна, Володимира Українця, Героїв Національної гвардії України, Глісерна, Домаха, Електровозна, Запорізька, Інгулецька, Ливадна, Любисткова, Меліоративна, Миколи Ласточкіна, Нагнибіди, Олександри Екстер, Партизанська, Перша Ливарна, Покровська, Поштова, Розмаринова, Санітарна, Святого Миколая, Сивашська, Спартаківська, Тракторна, Троїцька, Українська, Урожайна, Фортечна, Ціолковського, Шкільна, Щедра, Ялтинська, а також пл. Привокзальна, пр. Соборний та провулки Межовий, Південний, Пристанційний і Стрілецький.

У вівторок, 29 вересня, з 08:00 до 18:00 світло вимкнуть на вул. Автозаводській (частково), Водограйній, Володимира Українця, Героїв Національної гвардії України, Нагнибіди та Стешенка. Також із 08:00 до 17:00 без електрики будуть мешканці селища Балабіне (вул. Депутатська, 73), вул. Дачна та Дослідна станція.

Ще одна хвиля робіт у вівторок триватиме з 09:00 до 17:00: під відключення потраплять бул. Марії Примаченко, вул. Автодорівська, Алмазна, Виробнича, Висотна, Віктора Ткаченка, Володимира Мономаха, Гончара, Демократична, Зразкова, Карпенка-Карого, Каспійська, Крайова, Леоніда Жаботинського, Патріотична, Політехнічна, Пологівська, Придніпровська, Редакційна, Соснова, Софії Перовської, Сталеварів, Травнева, Учительська, Чонгарська, Чудова, Яхт-клубна та низка провулків.

У середу, 30 вересня, додатково з 09:00 до 17:00 знеструмлять вул. Верхню, Леоніда Жаботинського, Малу, Михайла Гончаренка, Променеву, Скельну, Сталеварів, Фанатську та пр. Соборний.

Що робити мешканцям — енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а побутову техніку, чутливу до перепадів напруги, вимкнути з розеток на час планових робіт.

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