Днями в Таїланді виявили тіло української журналістки з Дніпра Ольги Фролової

Тіло 32-річної дівчини через два тижні після зникнення знайшов у лісі на острові Самуї співробітник готелю. До того часу рідні та близькі втратили надію знайти Ольгу живою.

Українка лежала в 30 метрах від основної дороги, де неподалік співробітник збирався збирати гриби. Труп вже почав розкладатися, пише ТСН.

Поруч були знайдені речі Ольги. Зокрема, в рюкзаку знайшли готівку, ліки, зарядний пристрій та навушники.

За словами чоловіка Фролової, Дмитра, у шлюбі з Ольгою він прожив 12 років, п'ять з яких - в Таїланді. Подружжя виховувало сина.

За два місяці до смерті Ольга несподівано покинула чоловіка, забравши сина вона пішла до іншого чоловіка. Дівчина іноді залишала сина батьку. Пара збиралася подати на розлучення.

25 травня журналістка зникла, в поліції частково відстежили її маршрут по камерам відеоспостереження. Стало відомо, що дівчина рухалася в тому напрямку, де її виявили.

Напередодні загибелі Ольга залишила сина у чоловіка, сказавши, що повернеться за дитиною пізніше. Через чотири доби Дмитро звернувся в поліцію і заявив про пропажу, однак правоохоронці лише перевірили ім'я дівчини по базах.

Зараз тіло українки знаходиться в лікарні Бангкока, результати розтину будуть відомі через два тижні.

Поліція Таїланду підозрює, що Ольга Фролова була вбита, і її тіло спробували приховати. Імена підозрюваних поки не називають.

Пост чоловіка про загибель Ольги зібрав багато коментарів:

"Діма, прийми мої щирі співчуття! Сил вам з сином пережити це", "Це шок, прийміть співчуття, Діма", "Дмитро, прийміть співчуття, земля їй пухом", "Боже, Олька... Мої співчуття!", "О Боже тримайтеся Діма", "Діма, співчуваю вашій втраті( тримайся, ви з сином впораєтеся((".

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