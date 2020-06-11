Зниклий напередодні 24-річний боєць Нацгвардії Богдан Хамаздир знайдений мертвим під Києвом

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба поліції Київської області.

За інформацією силовиків, боєць НГУ Богдан Хамаздир, ймовірно, загинув в результаті ДТП.

Так, 9 червня до поліцейських звернулися родичі чоловіка і повідомили про його зникнення. Він ще в ніч на 7 червня поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

Було відкрито кримінальне провадження за фактом зникнення бійця, після чого стартували масштабні пошуки.

За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції встановили напрямок, в якому рухався мотоцикліст, і почали детально оглядати всі дороги. Тіло 24-річного Богдана Хамаздира знайшли в кущах на узбіччі, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами. Поруч правоохоронці знайшли мотоцикл з характерними для аварії ушкодженнями.

Тіло загиблого бійця було направлено на експертизу з метою встановлення справжньої причини смерті. На сумну новину вже відреагувала прес-служба швидкого реагування Національної гвардії України і підтвердила, що загинув саме Богдан Хамаздир.

"В нашій частині жахлива втрата: в результаті ДТП в районі Кагарлика загинув наш боєць пожежного взводу батальйону забезпечення, солдат Богдан Хамаздир. Він був водієм-пожежним, в цьому році брав участь в ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні, завжди приходив на допомогу побратимам. Був гідним і професійним воїном, не боявся перешкод і ніколи не відступав у складних ситуаціях. Життя 24-річного Богдана трагічно обірвалося на дорозі, за кермом улюбленого мотоцикла..." – йдеться у повідомленні його товаришів по службі.

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