На місці підриву бронеавтомобіля Нацгвардії в Авдіївці утворилася яма діаметром три метри

Про це пише Цензор.

За інформацією журналістів, вибух був настільки сильним, що залишки запчастин розкидані в радіусі двадцяти метрів.



Більш того, на місці підриву спокійно гуляють місцеві жителі і фотографують наслідки потужного вибуху.

"Міну встановили в траві біля дороги, щоб не було видно, як копали. Працювали професіонали, які чітко розуміли, що буде відбуватися. Вони знали, хто сюди їздить, не пощастило воїнам НГУ... Що це за вибуховий пристрій, важко сказати, офіційну версію нехай озвучать офіційні структури. Але з цього всього можна зрозуміти одне - окупанти почали війну з обох сторін лінії розмежування. Вони кинули виклик нам, якщо ми на нього не відреагуємо - програємо. І "треба просто перестати стріляти" вже не вийде", - розповів один з бійців сил ООС.



Зазначимо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ.

За інформацією прес-центру штабу ООС, підконтрольні Кремлю терористи для обстрілу наших позицій використовували міномети, озброєння БМП, гранатомети, БПЛА, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу ворожих двоє наших бійців отримали поранення і були госпіталізовані. Бійці ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь, у ході якого вдалося ліквідувати двох окупантів.

Вже з початку поточної доби ворог вів вогонь на Донецькому і Маріупольському напрямку: поранений один військовослужбовець.

Нагадаємо, 9 червня на в'їзді в Авдіївку був підірваний бронеавтомобіль Національної гвардії. В результаті ворожої диверсії постраждали десять бійців, їх з різними ушкодженнями госпіталізували в медичні установи.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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