Скандал навколо бійця 95-ї бригади ЗСУ Віталія Лайчука, якого знайшли мертвим, отримав продовження

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Світлана Чигира не повірила у версію слідства про те, що її син Віталій Лайчук нібито вистрілив собі в скроню з табельної зброї, і зважилася на фатальний крок.

Тіло сина жінці віддали в день її народження. Світлана Чигира, яка працювала викладачем української мови в Троковицком природно-екологічному ліцеї (Житомирська область), повісилася через п'ять днів після похорону Віталія.

Сестра загиблого бійця 95-ї бригади Ірина Назарова написала у своєму Facebook, що родичі не вірять у самогубство Віталія. Вона додала, що загиблий планував стати професійним військовим.

"Привезли понівечене тіло, на яке просто неможливо було дивитися. Людина, яка все життя була правшею не могла поламаними руками вистрілити в ліву скроню... Тіло як конструктор зібрали і віддали. Він отримав офіцерське звання, був командиром взводу", - з тривогою згадує Ірина.

Знайома Віталія, з якою він навчався на факультеті ветеринарної медицини Поліського національного університету, розповіла, що він був доброю людиною з великим серцем".

В поліції, в свою чергу, повідомили, що версія самогубства розглядається як головна, але підкреслили, що вона - не єдина.

"Все приховають, бандитів прикриють, на хлопця все спишуть!", "Що це за ворожіння на ромашці - тіло уже в землі, а причина досі встановлюється?!", "Шкода хлопця...", "Загинув напередодні її дня народження, з розуму зійти!", "Не дай Бог ховати своїх дітей!", "Бідна жінка", - написали українці в коментарях під сюжетом.

Раніше ми розповідали про загибель 24-річного бійця Нацгвардії Богдана Хамаздира. Нацгвардієць ще в ніч на 7 червня поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції встановили напрямок, в якому рухався мотоцикліст, і почали детально оглядати всі дороги.

Тіло 24-річного Богдана Хамаздира знайшли в кущах на узбіччі, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами. Поруч правоохоронці знайшли мотоцикл з характерними для аварії ушкодженнями.

Тіло загиблого бійця було направлено на експертизу з метою встановлення справжньої причини смерті.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

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