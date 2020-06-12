Російська Федерація не планує йти на деескалацію конфлікту на Донбасі

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС з посиланням на звіт ОБСЄ.

Так, беспілотнику СММ ОБСЄ вдалося зафіксувати факт вторгнення російської військової колони, у складі якої було не менше 30 тентованих вантажівок.

За інформацією міжнародних спостерігачів, російська колона вторглася на територію України, минаючи офіційні пункти пропуску на Донбасі.

Через якийсь час військова повітряна розвідка підтвердила появу в підконтрольному російським військам "Л/ДНР" Луганську більше 70 вантажівок військового типу, ремонтно-евакуаційні авто, 2 танки Т-64 і два бронетранспортери БТР-80.

Поряд з окупованим Харцизькому був зафіксований російський зенітний ракетний комплекс 9К35 «Стріла-10».

В прес-центрі штабу ООС також повідомили про новий успіх ЗСУ на Донбасі. За минулу добу українським бійцям вдалося ліквідувати, як мінімум 8 окупантів, ще вісім були поранені.

Раніше ми розповідали про загибелі 24-річного бійця Нацгвардії Богдана Хамаздира. Нацгвардієць ще в ніч на 7 червня поїхав на мотоциклі у невідомому напрямку та додому не повернувся.

За допомогою камер відеоспостереження працівники поліції встановили напрямок, в якому рухався мотоцикліст, і почали детально оглядати всі дороги.

Тіло 24-річного Богдана Хамаздира знайшли в кущах на узбіччі, на відстані близько 30 км від того місця, де він був зафіксований камерами. Поруч правоохоронці знайшли мотоцикл з характерними для аварії ушкодженнями.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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