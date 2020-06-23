Велика повінь накрила захід України
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Наталка Макогон на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Поки в Києві наслідки сильних злив особливої шкоди, на щастя, не зробили.
Тим часом на Прикарпатті і Буковині - біда. Колишній струмок = стихійна річка. Висока вода зносить все, що їй трапляється. А там де скажений потік могли затримати лісу, їх давно немає", - підписала вона свій пост.
На кадрах видно, що скажена стихія зносить все на своєму шляху. Місцеві жителі у відчаї намагаються врятувати хоч щось зі своїх пожитків.
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Через повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях ведені надзвичайні заходи безпеки і оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки.
В результаті негоди рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмиті дороги, підтоплені мости і частково зруйнована дамба. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу.
Раніше мережі показали наслідки повені, яку викликав зливу на півдні Одеської області.
На кадрах видно, що потоки вируючої води змили асфальтове покриття з щебенем і бордюрами на вулицях села Долинське.
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Як повідомляла Politeka, наслідки повені в Одеській області показали на відео: "Як після бомбардування".
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