Скажений потік могли затримати ліси, але їх давно немає...

Велика повінь накрила захід України

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала Наталка Макогон на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



"Поки в Києві наслідки сильних злив особливої шкоди, на щастя, не зробили.

Тим часом на Прикарпатті і Буковині - біда. Колишній струмок = стихійна річка. Висока вода зносить все, що їй трапляється. А там де скажений потік могли затримати лісу, їх давно немає", - підписала вона свій пост.

На кадрах видно, що скажена стихія зносить все на своєму шляху. Місцеві жителі у відчаї намагаються врятувати хоч щось зі своїх пожитків.

Через повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях ведені надзвичайні заходи безпеки і оголошено другий помаранчевий рівень небезпеки.

В результаті негоди рівень води в річках піднявся до 2 метрів, розмиті дороги, підтоплені мости і частково зруйнована дамба. Рятувальники і поліцейські проводять евакуацію людей, а також доставляють воду і їжу.

Gepostet von Наталка Макогон am Montag, 22. Juni 2020

Раніше мережі показали наслідки повені, яку викликав зливу на півдні Одеської області.

На кадрах видно, що потоки вируючої води змили асфальтове покриття з щебенем і бордюрами на вулицях села Долинське.

Нагадаємо, що Україна заростає грибами: кошика ломляться від білих - такого врожаю не було давно, кадри.

Як повідомляла Politeka, наслідки повені в Одеській області показали на відео: "Як після бомбардування".

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