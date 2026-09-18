Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 19 по 25 вересня показує різкий перепад температур: від +24° на початку тижня до +12° у середині, а також можливі опади одразу чотири дні.

попередній прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про дощі, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. Синоптики прогнозують, що з 19 по 25 вересня Харківську область очікує стрімка зміна температури: від +24° на початку тижня до +12° у середині, а також можливі опади одразу чотири дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +12° до +24°, а нічна — від +8° до +14°.

У суботу, 19 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, а вночі охолоне до +11°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У неділю, 20 вересня, синоптики очікують найтеплішого дня тижня — стовпчики термометрів удень підіймуться до +24°, вночі — до +12°. Хмарність незначна, без опадів.

У понеділок, 21 вересня, денна температура утримається на позначці +23°, нічна опуститься до +11°. Небо малохмарне, проте синоптики вже прогнозують можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, повітря вдень прогріється лише до +19°, вночі — до +14°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У середу, 23 вересня, температура вдень і вночі зрівняється на позначці +12° — це буде найпрохолодніший день тижня. Небо затягнуть хмари, синоптики прогнозують опади.

У четвер, 24 вересня, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі охолоне до +8°. Хмарність незначна, можливі опади.

У п’ятницю, 25 вересня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +17°, вночі опустяться до +8°. Небо малохмарне, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з денною температурою +24°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли термометри покажуть лише +12°. Перепад температур упродовж тижня сягне 12°. Опади прогнозують чотири дні — у понеділок, вівторок, середу та четвер.

Через дощові дні варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на слизькій дорозі. А через суттєве похолодання в середині тижня, коли денна температура впаде до +12°, синоптики радять вдягатися тепліше — особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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