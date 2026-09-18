Виконувач обов'язків міського голови Сум розповів про функціонування міста під час війни: йшлося про захист АЗС, роботу підземних шкіл і ситуацію з продовольством.

Ситуація з продуктами в Сумській області — одна з тем, яку тримають на контролі, і саме про неї виконувач обов'язків міського голови Сум розповів, коментуючи функціонування міста під час війни. Разом із продовольчим питанням посадовець згадав захист автозаправних станцій і роботу підземних шкіл.

Як повідомляє місцеве видання "Данкор", у розмові йшлося про те, як обласний центр вибудовує постачання продуктів і пального в умовах постійної загрози обстрілів. Суми розташовані неподалік кордону з росією, тому регіон регулярно зазнає атак дронами, авіабомбами та артилерією, що створює додаткове навантаження на логістику і торгівлю.

Що відомо про ситуацію з продовольством

Ключове завдання, про яке говорив посадовець, — не допустити спорожніння полиць у магазинах і на ринках Сум. Влада відстежує наявність базового асортименту і тримає зв'язок із постачальниками, аби хліб, крупи, олія, молочні продукти та м'ясо і далі були доступні містянам у звичних обсягах.

Водночас у місті не приховують: будь-яке загострення на кордоні чи пошкодження транспортної інфраструктури одразу позначається на швидкості доставки. Тому ставку роблять на резерви та кілька маршрутів постачання — щоб навіть за критичної ситуації магазини мали чим торгувати.

Захист АЗС і підземні школи

Окремий напрям — паливна сфера. Заправні станції в Сумах беруть під додатковий захист, оскільки удари по нафтобазах та інфраструктурі пального вже призводили до перебоїв із постачанням у регіоні. Стабільна робота АЗС критично важлива і для громадського транспорту, і для генераторів, і для комунальних служб.

Щодо освіти — у місті розвивають мережу підземних шкіл, які дають дітям змогу навчатися очно навіть під час тривалих повітряних тривог. Це частина загальної стратегії безпеки Сумах, яка дозволяє зберегти нормальне життя попри щоденні загрози.

Що робити мешканцям

Жителям Сумської області радять стежити за офіційними повідомленнями міської ради та обласної військової адміністрації — саме там публікують актуальні дані про роботу магазинів, графіки АЗС і навчальний процес у школах. У разі ажіотажу навколо окремих товарів закликають не скуповувати продукти про запас, аби не створювати штучну видимість дефіциту.

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