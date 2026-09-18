Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області нараховують автоматично — без заяв і звернень. У Пенсійному фонді пояснили, які суми додають до пенсії та з якого віку.

Доплати до пенсії у Чернігівській області нараховують без заяв — Пенсійний фонд України нагадав, за яких умов людям літнього віку щомісяця додають гроші до виплати.

Щоб отримати вікову надбавку, мають виконатися дві умови. Пенсійна виплата людини з 1 січня 2026 року не має перевищувати 10 340,35 гривні, а сам пенсіонер — досягти 70, 75 або 80 років. Деталі роз'яснили в Пенсійному фонді України.

Розмір доплати залежить від віку: від 70 до 74 років додають 300 гривень на місяць, від 75 до 79 — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

Надбавку нараховують із дня досягнення відповідного віку. Якщо людина народилася 1 числа, вона одразу отримує повний розмір доплати разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження припадає, скажімо, на 20 число, гроші нарахують лише за 10 днів після настання віку.

Окремо у фонді пояснили, чому після 75 років додають не 456 гривень, а 156. Той, кому в 70 років уже призначили 300 гривень, після 75-річчя отримує донарахування до наступного рівня — тобто загалом надбавка сягає 456 гривень. За тією ж логікою після 80 років її доводять до 570 гривень.

Що робити, якщо доплату не нарахували

Додатково звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно — надбавка призначається автоматично. Але якщо після досягнення віку гроші не прийшли, варто перевірити дані в особистому кабінеті на порталі ПФУ або зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 503 753.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області виплачує Головне управління Пенсійного фонду в регіоні. Суми надбавок однакові для всіх областей України — жодної різниці між регіонами немає.

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