В Харківській області чиновники Державної екологічної інспекції погоріли на хабарі

Тепер вони постануть перед судом, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства. Зазначається, що до суду направлено обвинувальний висновок щодо посадових осіб Держекоінспекції Харківської області, яких звинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що чиновники вимагали та одержали від директора одного з держпідприємств хабар у розмірі 250 000 гривень. За ці гроші інспектори пообіцяли зменшити розмір штрафів за результатами перевірки, а також не приймати ніяких подальших заходів з призначенням наступних подібних перевірок.

Наголошується, що у разі доказу провини обвинуваченим загрожує тюремний термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, в ГБР відзвітували про виконану роботу за червень. За попередній місяць були затримані 43 людини та вручені підозри ще понад трьомстам.

Зокрема, було затримано сім осіб банди поліцейських. До угруповання входили два керівника одного з відділень поліції.

Крім того, був схоплений прокурор, який шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 100 000 доларів.

А також співробітники ДБР затримали псевдорадника президента, «генерала СБУ» і представника антикорупційної організації, які вимагали у громадянина 1 млн 100 тис гривень за погашення неіснуючого боргу.

Нагадаємо, що на Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття «тіньовий праці»

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