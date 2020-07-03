До офісу однієї з політичних партій невідомі закинули гранату, в результаті чого обвалилася частина стелі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на нардепа Іллю Киву в Facebook.

«В офіс партії ОПЗЖ у Полтаві лише, що представники націоналістичних груп кинули гранату», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно – офіс знаходиться в диму. Частина вікон отримала ушкодження, а стеля обвалилася. Сам автор ніяк нічого не говорить на відео, мовчки показуючи стан приміщення після вибуху.

В ефірі одного з телеканалів Кива розповів, що жертв в результаті інциденту вдалося уникнути.

«Чоловік у масці підбіг до будівлі, де на першому поверсі розміщується офіс, і у відкрите вікно кинув гранату. Секретар офісу дивом залишилася жива, тому що просто вийшла помити руки. Якби дівчина була в цій кімнаті, вона б загинула», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, шахраї виманюють гроші у жалісливих українців, прикриваючись трагедією на Позняках

Прессекретар ДСНС Світлана Водолага попередила про злочинну схему на своїй сторінці в Facebook.

За словами представника служби, психологи постійно надають допомогу людям, постраждалим під час вибуху багатоповерхівки в Дарницькому районі. Допомагають вони й дівчинці Анастасії, яка позбулася всієї сім'ї. Світлана Водолага звернула увагу, що в соцмережах з'явилися пости для збору грошей, нібито, на користь постраждалої.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів в Києві, багатоповерхівка в диму: кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, Тищенко ошелешив "допомогою" на місці вибуху в Києві, відео: "Залишки з Велюру".

Також Politeka писала, що потужний вибух пролунав серед білого дня, з'їхалися силовики: кадри ПП.