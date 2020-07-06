Збройні сили України ліквідували щонаймеше чотирьох бойовиків на Донбасі
Як передає Politeka, про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
Так, протягом минулої доби, 5 липня, українські військові ліквідували двох бойовиків, ще щонайменше двоє отримали поранення.
За добу збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики застосовували проти українських захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Підступні дії окупантів без відповіді не залишилися. За даними штабу ООС, українські підрозділи рішуче подавили вогнем активність противника.
Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу немає.
Також український офіцер і блогер Анатолій Штірліц підтвердив втрати бойовиків на Донбасі. Зокрема, за його даними, ЗСУ ліквідували двох бойовиків, санітарні втрати окупантів за добу склали також дві особи.
"Втрати російсько-окупаційних військ 05.07.2020 р. склали 4 особи: безповоротні (200) – 2 (1 - 3 омсбр, 1 - 4 омсбр), санітарні (300) - 2 (2 - 4 омсбр)", - написав він на своєму Telegram-каналі.
Як повідомляє українська розвідка, 5 липня ЗСУ знищили двох та поранили щонайменше ще двох окупантів на Донбасі.
Сьогодні, 6 липня, бойовики вже шість разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке, як наголошують у штабі ООС, вже давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. У відповідь на ворожі обстріли своїм вогнем із дозволеного озброєння українські захисники придушили активність бойовиків.
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