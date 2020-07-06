Державне бюро розслідувань відзвітували про виконану роботу за перший тиждень липня

З 1 по 6 липня слідчі ДБР затримали 9 осіб, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства. Серед них заступник начальника відділу прокуратури Рівненської області після отримання щомісячної частини неправомірної вигоди у вигляді 2 ноутбуків від поліцейського за «кришування» його діяльності перед органами Державного бюро розслідувань.

Крім того, за тиждень було вручено підозри 88 громадянам, в тому числі, двом правоохоронцям, працівникам Кагарлицького відділення поліції, які брали участь у катуванні в ніч з 23 на 24 травня.

Також оголошено про підозру у розтраті 1 мільйона гривень екс-чиновнику Апеляційного суду Київської області, який виписував собі щедрі премії.

Підозру вручили голові одного з державних агентств України, який без ліцензії продавав радіоактивний забруднений металобрухт, що завдало збитків державі на суму понад 3 мільйони гривень.

В повідомленні прес-служби також зазначається, що за минулий тиждень направлені до суду обвинувальні акти у справах щодо 105 громадян. У тому числі колишньому голові Фонду держмайна України, через службову недбалість якого держава зазнала збитків на 420 000 гривень.

Раніше ми писали, ДБР у звіті за червень повідомило про затримання 7-х членів банди поліцейських. Зазначається, що в угруповання входили два керівника одного з відділень поліції. Крім того, був затриманий прокурор, який шляхом шахрайства заволодів коштами в сумі 100 000 доларів.

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