Впродовж минулої доби, 6 липня, на Донбасі було ліквідовано 8 окупантів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

Так, командування ООС повідомило, що 6 липня українські військові на Донбасі відповіли на обстріл бойовиків, знищивши бліндаж та ліквідувавши вісьмох окупантів. Ще один бойовик отримав поранення.

"Російські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу позицій захисників України дії ворога несли загрозу життю та здоров’ю наших воїнів... За даними нашої розвідки, після придушення ворожої активності вісім окупантів загинули, одного поранено", - йдеться в повідомленні штабу ООС.

Також українські військові знищили один бліндаж бойовиків та дві самохідні артилерійські установки, які знаходилися на вогневих позиціях противника із суттєвим порушенням лінії відведення.

"Агресія супротивника була подавлена, моральний дух зломлений – в підрозділах окупаційних військ РФ морально-психологічний стан різко погіршився. Після навіяння на них страху окупанти почуваються розгубленими", - повідомили у штабі ООС.

При цьому в командуванні ООС не надають уточнюючої інформації про те, на якому напрямку чи біля якого населеного пункту було ліквідовано окупантів та їхню техніку.

Серйозні втрати бойовиків підтвердив також офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штірліц.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі "пішли в загул" і почали знищувати самі себе: "13 вбитих і 15 ранених".

Як повідомляла Politeka, у Кремлі перейшли до нової стадії окупації України, озвучена ціль: "частиною РФ стає...".

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