На протяжении прошлых суток, 6 июля, на Донбассе было ликвидировано 8 оккупантов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, командование ООС сообщило, что 6 июля украинские военные на Донбассе ответили на обстрелы боевиков, уничтожив блиндаж и ликвидировав восьмерых оккупантов. Еще один боевик получил ранения.

"Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов... По данным нашей разведки, после подавления вражеской активности восемь оккупантов погибли, один ранен", - говорится в сообщении штаба ООС.

Также украинские военные уничтожили один блиндаж боевиков и две самоходные артиллерийские установки, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отведения.

"Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен – в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось. После навеивания них страха оккупанты чувствуют себя растерянными", - сообщили в штабе ООС.

При этом в командовании ООС не предоставляют уточняющей информации о том, на каком направлении или возле какого населенного пункта были ликвидированы оккупанты и их техника.

Серьезные потери боевиков подтвердил также офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц.

Напомним, боевики на Донбассе "ушли в загул" и начали уничтожать сами себя: "13 убитых и 15 раненых".

Как сообщала Politeka, в Кремле перешли к новой стадии оккупации Украины, озвучена цель: "частью РФ становится...".

Также Politeka писала, что Кремль потерял шанс на обострение конфликта, "нет никаких сил".