Деякі підконтрольні Україні населені пункти на лінії розмежування знаходяться на балансі непідконтрольних територій
Як передає Politeka.net журналіст Дмитро Василець пише, що згідно з цими документами, школи, дитячі садки, медичні заклади, будинки і дороги на підконтрольній Києву території не можна фінансувати.
На думку журналіста, таким чином створюється величезне поле для корупції, а також хаос в документах.
«Людей, що живуть на лінії розмежування в тих селищах кинули напризволяще, під щоденні обстріли і тотальна влада місцевих “царьков” в особі глав військово-цивільних адміністрацій», - додав журналіст.
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Раніше ми писали, що РФ може почати нову фазу збройного конфлікту на території України 7 липня
Про це повідомив політтехнолог Володимир Петров в авторській колонці на "TK Media".
"Що призвело до війни, яка розпочнеться 7 липня і про яку ми поки не знаємо і не чекаємо? Привела остання "нормандська зустріч" в Берліні", – розповів Петров.
За інформацією Петрова, росіяни вважають, що Україна не виконала жодну зі своїх умов, яку підписали між собою глава Офісу президента Андрій Єрмак з української та заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак з російської сторони.
Росіяни пообіцяли підтримувати обмін полоненими, забезпечити транзит газу і повернути 3 мільярди доларів. Українці, в свою чергу, повинні були забезпечити зміни до Конституції, внести статті про особливий статус "Д/ЛНР" і дописати пункт про вибори.
Плюс там ще були пункти про подачу води в Крим, пряме авіасполучення між Україною і Росією, відвід військ, але всі ці пункти були вторинні, основною умовою було внесення змін до Конституції. Росіяни вважають, що вони свої умови виконали, а от українці в черговий раз з гідністю плюнули ворогові в обличчя", – стверджує політтехнолог.
Нагадаємо, Гиркин видав інформацію про зачистці на Донбасі: "Все завершиться за три доби".
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