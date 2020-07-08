"Тут ми народилися, тут ми й помремо..."

Зросла кількість жертв масштабних пожеж на території Новоайдарського району Луганської області

За словами глави МВС Арсена Авакова, кількість загиблих попередньо зросла до 6 осіб (раніше повідомлялося про п'ятьох).

У свою чергу уповноважений з прав людини у Донецькій і Луганській області Павло Лисянський повідомив, що в результаті пожежі в місцеву лікарню доправили 28 місцевих жителів, один з них у важкому стані. Серед постраждалих 17 дітей.

Зазначимо, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай в коментарі "Радіо НВ" повідомив, що під час евакуації люди відмовлялися виселятися зі згорілих будинків.

«Вони кажуть: Тут ми народилися, тут ми й помремо. Я деяких умовляв до півгодини, бо кажуть: Ні, це наші будинки, ми нікуди не поїдемо», - розповів чиновник.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 30 житлових будинків у с. Смоляниново.

Також пожежні ліквідовують пожежу поблизу с. Капитаново Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого (верхова пожежа) становить близько 40 га.

До гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області були залучені авіація, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

Крім того, до місць займання направлені додаткові сили ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської областей. До гасіння залучено близько 360 осіб та 85 одиниць техніки.

Нагадаємо, Луганщина у вогні: «Родини залишилися без даху над головою».

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа підібрався до домівок українців, людей масово евакуюють: кадри вогняного ПП.

Також Politeka писала, що будинок з українцями в Польщі перетворили на попіл: "Підпалили", кадри і подробиці атаки.