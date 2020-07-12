У Запорізькій області біля селища Кирилівка промайнуло два смерчу
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували очевидці в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Варто відзначити, що природне явище було незвичайним - подвійний смерч сформувався прямо на очах.
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Відзначимо, що подібне явище для України вже не рідкість.
Раніше в Тернопільської області 9 червня, пронісся страшний смерч відразу біля кількох населених пунктів.
Такі смерчі у нас в країні — рідкісне атмосферне явище. Точна причина таких частих торнадо невідома, але можливий винуватець цього — глобальне потепління.
Також ми повідомляли, що в Черкаській області очевидцям вдалося зняти рідкісний вид смерчу.
На кадрах можна побачити смерч, який завис прямо в повітрі над будинками здивованих жителів. На відміну від інших аналогічних явищ його «хвіст» не торкається землі.
Це рідкісний вид погодного явища, відомий під назвою «лэндспаут».
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