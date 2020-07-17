Російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" дали ЗСУ гарантії тиші для проведення пошукової операції на лінії фронту

Такі гарантії терористи озвучили представникам спільного центру контролю і координації, передає Politeka.net.

Відомо, що російські окупанти забрали тіло загиблого військового медика Миколи Іліна, якого напередодні розстріляли в засідці під Горлівкою.

Штаб ООС, у свою чергу, повідомляє, що робить все необхідне, щоб повернути тіло загиблого медика Миколи Іліна на підконтрольну Україні територію.

Досі невідома доля пораненого бійця ЗСУ, який нібито залишився на полі бою. У прес-центрі штабу ООС кажуть, що отримали гарантії тиші від окупаційних військ і почали пошукову операцію ще вчора.

Відзначимо, що російські терористи продовжують обстрілювати позиції ЗСУ, ігноруючи домовленості про режим припинення вогню.

За минулу добу бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, гранатомети різних систем, ЗУ та інше озброєння.

"За минулу добу внаслідок обстрілу ворожих троє захисників Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн – бойове травмування. Всім військовослужбовцям була надана перша медична допомога і оперативно евакуйовано в лікувальні установи", - інформував раніше прес-центр штабу ООС.

Нагадаємо, Микола Ілін служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти.

13 липня він загинув під Зайцево, будучи в складі евакуаційної бригади. "Естонець" разом з побратимами прибув на поле бою, щоб забрати тіло вбитого товариша, але окупанти несподівано відкрили вогонь, влаштувавши бійцям ЗСУ пастку.

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