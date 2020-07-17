Співробітники Нацполіції України затримали злочинців, які днями жорстоко розправилися зі співробітником СБУ в Києві

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Телеграм-каналі Департаменту карного розшуку. Зазначається, що співробітники карного розшуку Нацполіції розкрили холоднокровне вбивство співробітника СБУ, яке відбулося в Києві 14 липня 2020 року.

Відомо, що зловмисники вбили чинного слідчого СБУ і зникли з місця злочину. Тіло чоловіка знайшли зі слідами насильницької смерті.

Співробітники поліції затримали двох підозрюваних. Двоє чоловіків 1990 і 1997 року народження раніше вже були судимими. Їх причетність до злочину підтверджена доказами, вилученими під час обшуку. Зазначається, що у злочинців були корисливі мотиви. В даний момент тривають слідчо-розшукові дії.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, слідчі встановили, що злочинці помітили потерпілого вночі 14 липня. О 23.30 вони напали на нього на вулиці з метою заволодіти його майном. Зловмисники вдарили чоловіка по голові, після чого заволоділи його особистими речами. Був вкрадений телефон, банківські картки та сумка з документами.

Під час обшуку у підозрюваних було вилучено банківську карту загиблого, а також його сумка з документами.

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