Співробітники Нацполіції України затримали злочинців, які днями жорстоко розправилися зі співробітником СБУ в Києві
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Телеграм-каналі Департаменту карного розшуку. Зазначається, що співробітники карного розшуку Нацполіції розкрили холоднокровне вбивство співробітника СБУ, яке відбулося в Києві 14 липня 2020 року.
Відомо, що зловмисники вбили чинного слідчого СБУ і зникли з місця злочину. Тіло чоловіка знайшли зі слідами насильницької смерті.
Співробітники поліції затримали двох підозрюваних. Двоє чоловіків 1990 і 1997 року народження раніше вже були судимими. Їх причетність до злочину підтверджена доказами, вилученими під час обшуку. Зазначається, що у злочинців були корисливі мотиви. В даний момент тривають слідчо-розшукові дії.
ЗНО 2020: українським випускникам підклали свиню, "щоб відсіяти слабких..."
Улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши сина, який підріс: "Боже мій, копія Філіп"
Олена Кравець із "Квартал 95" спокусливо вигнулася на столі: "Лєнчик, не впізнати!
Штрафувати будуть по-новому, здеруть до 20 тисяч гривень: скандальне рішення Ради
Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, слідчі встановили, що злочинці помітили потерпілого вночі 14 липня. О 23.30 вони напали на нього на вулиці з метою заволодіти його майном. Зловмисники вдарили чоловіка по голові, після чого заволоділи його особистими речами. Був вкрадений телефон, банківські картки та сумка з документами.
Під час обшуку у підозрюваних було вилучено банківську карту загиблого, а також його сумка з документами.
Нагадаємо, що слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас: подробиці і кадри спецоперації.
Як повідомляла Politeka, сімейна трагедія в Харкові обростає новими подробицями: "Була хорошою матір'ю".
Також Politeka писала, що відомо про 26-річну українку, яку трагічно позбавили життя в Польщі.