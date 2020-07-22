ЗСУ продовжують нести непоправні втрати

Як передає Politeka.net, фатальну новину повідомила прес-служба 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Вчора, 21 липня, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" з гранатометів обстріляли позиції сил ООС поблизу Павлополя, в результаті чого двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Як відзначили в прес-службі бригади, від поранень у госпіталі помер 19-річний військовий Артем Козій.

"Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши численні осколкові поразки і важкі поранення загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти - матрос Козій Артем Євгенович, уродженець Южноукраїнська Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Побратими додали, що медики протягом семи годин боролися за життя 19-річного воїна, але травми виявилися несумісними з життям.

Командування 36-ї бригади також пообіцяло помститися російським окупантам за вбитого побратима, якому було всього 19 років.

"Вічна пам'ять герою", "Тема, ми завжди будемо пам'ятати тебе. Добрий, усміхнений, світлий чоловічок. Спочивай з Миром", "Герої не вмирають", "Довго будуть гинути наші діти? Горе близьким...", "Коли ж це припиниться...", "Світла пам'ять захиснику України", - відреагували прості українці в коментарях.

"Спи, сину. Тато зробе", - написав користувач Євген Козій під публікацією військових.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.