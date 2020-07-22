Президент Зеленський здатний швидко здійснювати добрі вчинки

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив головний редактор ЦензорНет Юрій Бутусов, повідомляє Politeka.

Це, за словами журналіста, показала вчорашня ситуація із заручниками в Луцьку, коли глава держави виконав одну з вимог терориста, який захопив автобус.

Це, вважає Бутусов, гідно поваги, однак раніше Зеленський заявляв, що взяв на контроль ситуацію із загибеллю морпіхів 13 липня у Зайцево.

"Сьогодні справжні російські терористи передали тіло третього вбитого ними морського піхотинця ЗС України, зниклого 13 липня під час спроби дістати тіло подорвавшегося на міні командира взводу Дмитра Красногрудя. Четверо доби пройшло, перш ніж тіло третього виявив противник в околицях Зайцево. Всі мовчали під час пошуків, щоб не заважати роботі, але зараз мовчати неприпустимо - треба публічно розібратися в тому, що сталося. Люди гинуть на війні, так відбувається, але треба розібратися як в ході даної операції, так і в причини провалу пошуків пораненого", – зазначив Юрій Бутусов.

Експерт переконаний, що Володимир Зеленський повинен поставити питання, на які треба отримати відповіді про двох терористичних акціях.

"По-перше, справа про луцькому терориста повинно бути за підслідністю передано до СБУ. І треба дізнатися - звідки зброя, гранати у терориста. З ким він контактував за останній рік як мінімум, не було у нього замовників, натхненників, хто був у колі його контактів. Зрозуміло, він повинен отримати без жодного поблажливості великий термін", – пояснив Бутусов.

А по-друге, за його словами, глава держави зобов'язаний задати питання по ще більш значущою трагедії: загибелі морпіхів і провал пошукової операції.

"У чому причина провалу спроби двох груп витягнути загиблого розвідника? Чому це призвело до загибелі ще двох бійців? Як була організована підготовка та управління? Яка роль і відповідальність ОБСЄ і військового командування? Що було зроблено для пошуків? Які сили були залучені для обстеження району, яке число безпілотників, інших засобів розвідки?", – озвучив ці питання журналіст.

Юрій Бутусов заявляє, що українці не мають права забути про загиблих пехотинцах.

"Ми стаємо сильними, коли чесно називаємо проблеми і робимо з них правильні висновки, і ми стаємо слабкими і безпорадними, коли боїмося відповідальності і коли боїмося називати проблеми своїми іменами", – резюмував він.

Politeka писала, що президент Володимир Зеленський розповів про розмову з луцьким загарбником, відео: "Це очевидні для мене кроки".

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