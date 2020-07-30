Україна продовжує нести втрати на Донбасі, однак у штабі операції Об'єднаних сил про них замовчують

Як передає Politeka, про це повідомляють у соцмережах.

Зокрема, стало відомо, що на Донбасі вже під час "режиму тиші" загинув 36-річний український військовий Артур Бахнар.

"Загинув в районі Новогнатівка Бахнар Артур Вікторович 15.10.1983 року. Сьогодні (29 липня, - ред.) привезли в Енергодар. Влада міста не зустріла, ні співчуття рідним. Завтра (30 липня, - ред.) о 10:00 прощання у моргу... А міністр Хомчак звітує Зеленському, що ні пораненого, ні убитого... Це тепер так ховатимуть наших хлопців!?" - пишуть в соцмережі.

Інші користувачі соцмережі також повідомили про загибель українського бійця, обурюючись, що у штабі ООС про це не говорять.

"Штаб ООС, ганьба вам. Ви більше не служите українському народові", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у зведеннях штабу ООС не було жодної інформації про втрати з боку ЗСУ під час перемир'я, яке розпочалося з 27 липня.

Однак офіцер ЗСУ і блогер Анатолій Штірліц наголосив, що штаб повідомляє лише про бойові втрати, тоді як причина загибелі Бахнара поки що залишається невідомою.

"Кожна загибель воїна - це непоправна втрата для його родини, побратимів та близьких. Але не розумію, навіщо маніпулювати цим, навіщо прив'язувати політику, навіщо звинувачувати когось в приховуванні? Офіційно тільки про бойові втрати, про небойові - не повідомляють... Небойові втрати, нажаль, теж є і в деяких випадках краще промовчати... Ніж давати привід глузувати ворогу", - написав Штірліц.

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