У Горохівському районі Волинської області негода пошкодила лінію електропередач
Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на сюжет ТСН.
Відзначається, що в центрі вказаного району одну з великих верб завдяки сильному вітрі розірвало навпіл. "Постраждала" звалилася на найближчі авто, ніхто не постраждав.
Крім цього, без електрики залишилося 52 населених пункти. Пошкоджені дахи і будівлі об'єктів соціальної структури.
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За словами місцевих жителів, ураган тривав близько півгодини. У соцмережах говорять про те, що крім зливу та вітер, на житлові будинки обрушився град, який зіпсував урожай.
Раніше повідомлялося, що потужна злива накрила більшість західних областей країни. В результаті стихійного лиха під водою залишилися вулиці, двори, а також дороги.
Дерева один за іншим обвалюються на лінії електропередач. Крім цього, частково зазнали шкоди грунтові дороги.
Раніше ми повідомляли про те, що Одесі сильний вітер масово повалив дерева, є постраждалі.
Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.
Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.
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