У Горохівському районі Волинської області негода пошкодила лінію електропередач

Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на сюжет ТСН.

Відзначається, що в центрі вказаного району одну з великих верб завдяки сильному вітрі розірвало навпіл. "Постраждала" звалилася на найближчі авто, ніхто не постраждав.

Вітер, ураган, сніг, погода, зима, Getty Images

Крім цього, без електрики залишилося 52 населених пункти. Пошкоджені дахи і будівлі об'єктів соціальної структури.

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За словами місцевих жителів, ураган тривав близько півгодини. У соцмережах говорять про те, що крім зливу та вітер, на житлові будинки обрушився град, який зіпсував урожай.

Раніше повідомлялося, що потужна злива накрила більшість західних областей країни. В результаті стихійного лиха під водою залишилися вулиці, двори, а також дороги.

Дерева один за іншим обвалюються на лінії електропередач. Крім цього, частково зазнали шкоди грунтові дороги.

Раніше ми повідомляли про те, що Одесі сильний вітер масово повалив дерева, є постраждалі.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області.

Як повідомляла Politeka, погода на липень підготувала нові випробування, в Укргідрометцентрі видали прогноз.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.