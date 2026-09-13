Грошова допомога в Дніпропетровській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) призначена вразливим категоріям населення — у Нікополі триває додаткова реєстрація, розмір виплати становить 1800 гривень щомісяця протягом шести місяців.

Грошова допомога в Дніпропетровській області від Всесвітньої продовольчої програми ООН охоплює нових отримувачів: у Нікополі з 7 по 18 вересня 2026 року включно триває додаткова реєстрація на виплату від WFP для людей вразливих категорій.

Розмір допомоги становить 1800 гривень на особу щомісяця протягом шести місяців і не залежить від того, чи отримує людина державні виплати. Реєстрація діє виключно для тих, хто раніше її не проходив: тим, хто вже реєструвався й отримує гроші, приходити на пункти не потрібно — виплату продовжать автоматично.

Порядок подання заявки та виплат, повідомляється на офіційній Фейсбук-сторінці Нікопольської громади, влаштований так, що успішна реєстрація не гарантує отримання допомоги: остаточне рішення ухвалює фонд, зважаючи на відповідність критеріям та наявність фінансування.

Хто може отримати грошову допомогу

На виплату можуть претендувати такі категорії домогосподарств:

люди віком 60+ та діти з інвалідністю (довідка про інвалідність 1, 2, 3 групи);

одинокі батьки або матері (документ про статус);

малозабезпечені сім'ї (документ про соціальну допомогу);

особи у стані безробіття (довідка про статус безробітного);

домогосподарства на обліку в територіальному центрі соціальних послуг;

домогосподарства, що складаються лише з осіб похилого віку 60+;

багатодітні сім'ї — троє і більше дітей до 18 або до 23 років за денної форми навчання.

Пункти реєстрації працюють щодня з 08:00 до 15:00 без перерв і вихідних за такими адресами: клуб «Славутич», КЗ «НКДЦ», ліцеї №19 та №26, гімназії №6, 9, 15, 18, 20, 23, 24, 25.

Які документи потрібні

Із собою слід мати документи всіх членів домогосподарства: ІПН та документ, що посвідчує особу, документи про категорію вразливості, контактний номер телефону голови домогосподарства, а також банківські реквізити IBAN голови домогосподарства.

Як отримати виплату

Для людей з обмеженою мобільністю передбачена можливість отримання коштів через Western Union або Укрпошту. Про включення до списку отримувачів повідомлять СМС від UN WFP на номер голови домогосподарства. За один період можна отримати лише один вид грошової допомоги — від ВПП або іншої гуманітарної організації. Контакти для довідок (щодня 08:00–18:00): Фонд ВПП — 0 800 600 122, БО БФ «СпівДія» — 044 333 97 68.

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