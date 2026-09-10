Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачена новою урядовою програмою «Зимова підтримка»: мешканцям прифронтових громад одноразово виплатять 19 400 гривень на домогосподарство, щоб вони підготували оселі до холодів.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області стане частиною нової урядової ініціативи «Зимова підтримка». Кабінет Міністрів затвердив одноразову виплату для мешканців прифронтових громад, які живуть у зоні високого ризику і потребують ресурсу, щоб пережити холодний сезон.

Йдеться про 19 400 гривень на домогосподарство, а не на кожного члена родини. За підрахунками уряду, фінансову допомогу отримають понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах. Про запуск програми повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Хто має право на виплату

Ключовий критерій для нарахування коштів — фактичне проживання в громаді, яку уряд визначив як прифронтову. До переліку вразливих категорій увійшли:

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

отримувачі житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім'ї;

одинокі матері;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Одночасно людина не повинна отримувати аналогічні виплати за цією ж програмою від інших міжнародних чи державних фондів. Станом на вересень 2026 року до офіційного переліку територій бойових дій на Дніпропетровщині входить 260 населених пунктів у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах; тимчасово окупованих населених пунктів в області немає.

Куди звертатися і як отримати гроші

Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року — через Пенсійний фонд України, ЦНАП або органи місцевої влади. Після призначення допомогу перерахують на банківський рахунок або видадуть через «Укрпошту». Механізм нарахування обіцяли максимально спростити, а верифікацію даних провести через соціальні служби та цифрові інструменти.

На реалізацію програми залучено 7,4 млрд гривень міжнародної допомоги. Частину коштів надали ЮНІСЕФ та Український Червоний Хрест через гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Влада наголошує, що відбір отримувачів відбуватиметься на основі даних у реєстрах, тож важливо, щоб інформація була актуальною. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями місцевих адміністрацій, щоб не пропустити початок прийому документів.

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