Ветеран Хаб запрошує воїнів, ветеранів, ветеранок та їхніх близьких із Чернігівської області на безоплатні психологічні, юридичні та кар'єрні консультації, а також в онлайн-групи підтримки.

Грошова допомога у Чернігівській області — це не єдиний формат підтримки для захисників: мешканці регіону можуть безоплатно отримати психологічні, юридичні та кар'єрні консультації, а також долучитися до онлайн-груп підтримки.

Як повідомляє сайт міста Чернігова 0462.ua, Ветеран Хаб запрошує воїнів, ветеранів, ветеранок та їхніх близьких із Чернігівської області скористатися безоплатною підтримкою. Звернутися можна на Лінію підтримки, яка працює щодня з 9:01 до 21:00 за номером 067 348 28 68.

Онлайн-групи підтримки

Групи дають змогу бути серед людей зі схожим досвідом і говорити про те, що відбувається в житті, у безпечному й модерованому просторі. Ветеран Хаб проводить окремі групи для різних категорій близьких військових:

дружин і партнерок, які чекають своїх коханих зі служби;

матерів, які чекають своїх дітей;

членів родин загиблих воїнів і воїнок;

членів родин зниклих безвісти воїнів і воїнок;

членів родин, близькі яких перебувають у полоні.

Зустрічі відбуваються онлайн. Під час формування груп команда враховує досвід учасниць: люди, які проживають різні обставини — очікування близької людини зі служби, полон, зникнення безвісти або загибель — не потрапляють до однієї групи.

Індивідуальні консультації

Окремо воїни, ветерани, ветеранки та їхні близькі можуть звернутися на Лінію підтримки по індивідуальну консультацію трьох напрямів:

психологічні — коли складно впоратися з тривогою, виснаженням, напругою, змінами у стосунках або іншими переживаннями, пов'язаними з проживанням складних досвідів;

— коли складно впоратися з тривогою, виснаженням, напругою, змінами у стосунках або іншими переживаннями, пов'язаними з проживанням складних досвідів; юридичні — зорієнтують у правах, документах, виплатах, статусах і подальших діях у конкретній ситуації;

— зорієнтують у правах, документах, виплатах, статусах і подальших діях у конкретній ситуації; кар'єрні — допоможуть визначити професійний напрям, переосмислити військовий досвід, підготувати резюме, знайти можливості для навчання, перекваліфікації чи пошуку роботи.

Якщо людина не знає, до якого саме фахівця звернутися, команда допоможе структурувати запит і визначити можливий маршрут підтримки.

Як звернутися по допомогу

Звернутися на Лінію підтримки Ветеран Хабу можна щодня з 9:01 до 21:00 за номером 067 348 28 68. Усі послуги в межах проєкту безоплатні; вартість дзвінків — згідно з тарифом вашого оператора. Для участі в онлайн-групах потрібно заповнити реєстраційну форму.

Ветеран Хаб — мережа підтримки воїнів та їхніх близьких. Організація надає психологічні, юридичні та кар'єрні консультації, проводить групи підтримки, досліджує досвід воїнів, ветеранів, ветеранок і їхніх близьких та створює рішення для їхнього добробуту.

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