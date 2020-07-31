З 27 липня на фронті обірвалося життя трьох воїнів ВСУ
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Штабу ООС.
Як уточнили у відомстві, причиною смерті бійців стало різке погіршення стану здоров'я.
"28 липня перестало битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова. З приводу тяжкої втрати висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям", - повідомили в штабі.
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Нагадаємо, з 27 липня на Донеччині діє режим повного припинення вогню. За цей період ні один український військовий не загинув і не був поранений.
Раніше журналіст і політолог Юрій Романенко висловив упевненість в тому, з часом ситуація на фронті погіршиться.
"Я не морочу голову з приводу домовленостей щодо ОРДЛО. Все просто - все одно буде війна. Не така постановочно-договорнякова, як при Порошенку. А по-справжньому, як у Сирії та Югославії. Це було закладено в ганебних Мінських угодах, підписаних Порошенко. І коню ясно, що така Україна в такій війні не виживе", - зазначив журналіст.
Також Politeka повідомляла, що Міноборони офіційно дозволив ВСУ дати відсіч бойовикам: "Мають право відповідати".