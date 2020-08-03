ЗМІ повідомили про створення нової республіки на території Росії

Протести в Хабаровську тривають вже три тижні і придбали на сьогоднішній день небачений раніше при Володимирі Путіні розмах в Росії. У той же самий час російські ЗМІ все частіше приходять до висновків, що на Далекому Сході РФ створюється Хабаровська республіка.

Зокрема, російське видання Медуза опублікувало великий матеріал із заголовком "У Хабаровську створюється республіка".

Автор статті зазначає, що люди мітингують три тижні в щоденному режимі, незважаючи на періодичні підйоми і спади в активності місцевих. Як приклад наводиться організація республіки за часів античності Греції та Риму.

Російські журналісти відзначають, що в процесі протесту проти Кремля на Далекому Сході Росії народжуються Хабаровська республіка, а місцеві жителі починають самі заробляти правила в загальному житті в регіоні.

"Насправді в цих протестах народжується справжня республіка - тобто процес вироблення самими громадянами правил спільного життя. І розчарування можна подолати, якщо не зупиняти цей процес навіть після протесту, нехай навіть безуспішного", - йдеться в статті.

На думку журналіста, Москва пішла на конфлікт з місцевою громадою громадян і прагне її морально зламати. Однак місцеві пручаються.

ЗМІ Росії нагадали, що жителі Хабаровська вибрали свого губернатора з протестних міркувань, відмовляються підтримати московських кандидатів і вибрали місцевого Сергія Фургала, а тепер відстоюють своє рішення.

Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.

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