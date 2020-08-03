По случаю празднования в России "дня ВДВ" в соцсети показали видео, на котором зафиксировано, как десантники РФ попали в украинский плен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера Necro Mancer.

Блогер опубликовал видео, на котором кадровые российские военные из Псковской бригады ВДВ попали в плен ВСУ.

Российских десантников из Псковской дивизии и 31-й ДШД еще в 2014 году взяли в плен украинские военные в Донбассе.

Данное видео было снято во время выхода из Иловайска в 2014 году в селе Червоносельское. В день российского ВДВ, который отмечали в РФ 2 августа, блоггер решил напомнить, как российские десантники попали в плен ВСУ.

"Чисто вспомнить. К праздничку, так сказать", - написал он в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как проводился допрос российских военных, которые признаются, что незаконно пересекли украинскую границу. Российские десантники подтверждают, что они являются не добровольцами, а кадровыми военными ВС РФ, которых перебросили через границу. Боевики предварительно получили приказ стереть номерные знаки со своей бронетехники.

"31-я десантно-штурмовая дивизия", - сказал российский военный во время допроса.

Также на видео русские десантники озвучили свои имена, даты рождения и другие личные данные.

Напомним, командир бригады ВСУ высказался о Дне ВДВ в России: "Это кровь наших ...".

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