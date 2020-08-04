Охочих воювати за «республіки» на Донбасі все менше і менше

У зв'язку з гострою нестачею бійців на фронті, окупанти активізували залучення в ряди «армію Л/ДНР» чоловіків призовного віку, передає телеграм-канал «Вільнодумець».

Перевіряючі з російського Генштабу прийшли до висновку, що підрозділах 1 і 2 - го Армійських Корпусів, що входять у 8-у Армію ЮВО РФ, – великий некомплект. Причина – низький моральний дух і військова дисципліна».

Так, наприклад, серед підрозділів найманців у Новоазовському напрямку тільки в цьому році зафіксовано понад 400 випадків вживання алкоголю і наркотиків.

Побачивши таку картину, ревізори з ГШ рекомендували повністю замінити весь рядовий і офіцерський склад, мотивувавши це тим, що готовність їх у цьому напрямку така, що «два полки ЗСу через три години можуть вийти на кордон з РФ».

В інших підрозділах ситуація з дисципліною краща, однак проблема некомплекту є й там, оскільки людей, які вірять у світле майбутнє «Л/ДНР», стає все менше з кожним днем.

Тому окупанти разом з місцевими колаборантами і взялися пресувати місцевих чоловіків, змушуючи їх Іти в ряди бойовиків, вдаючись до шантажу і залякування. Крім військкоматів, до вербування підключили місцеві підприємства та адміноргани «ДНР».

За словами місцевого населення, ніякої ідеології і любові до «руського миру» немає і в помині. На передову людей штовхають тільки абсолютне зубожіння і відсутність роботи.

«Люди давно зрозуміли, що закликають їх в ряди бойовиків, щоб "пов'язати" зі злочинами РФ і використовувати, як "витратний матеріал" на передовій», – зазначає автор.

Повертаючись додому, колишні «захисники» розповідають правду про службу в «армії», де бійки, п'янки, наркотики, а нерідко і вбивство своїх же. Крім того, вони відзначають і той факт, що їх «росіяни за людей не вважають».

«Ми для них бидло і люди третього сорту», – вони скаржаться своїм друзям і рідним.

Нагадаємо, в РФ пригрозили озброїти бойовиків до зубів, Міноборони зробило заяву.

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