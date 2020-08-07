Сусіди вже не раз просили жінку навести порядок

У Хмельницькому пенсіонерка ледь не опинилася похованою під горами сміття у власній квартирі

Щоб визволити її з пастки мотлоху, довелося викликати рятувальників, передає "ТСН"»

За інформацією журналістів, коли жінка повернулася додому і намагалася зайти в квартиру, її придавило десятками кілограмів сміття, що накопичилося.

Пенсіонерку випадково побачили сусіди і негайно викликали рятувальників і швидку. Співробітники ДСНС змогли потрапити в квартиру через вікно на третьому поверсі, тому що традиційним шляхом пройти було абсолютно неможливо. На кадрах видно ноги жінки, які стирчать з вхідних дверей, а працівники швидкої намагаються дізнатися про її стан.

Визволивши бабусю зі сміттєвого полону, рятувальники передали її медикам, а ті відвезли постраждалу в лікарню.

Сусіди кажуть, що після виписки будуть вже вкотре просити жінку прибрати сміття з квартири.

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі жінка на ім'я Тамара з величезним комунальним боргом накопичила в своїй квартирі гори сміття, що смерділо на всю округу.

За словами заступника мера міста Михайла Лисенка, в Дніпрі мешкає не одна така любителька сміття. Комунальники в основному вже знають всіх городян, які тяжіють до подібного накопичення.

Вони тягнуть в свої житла все, що під руку потрапить, перетворюючи квартиру на величезне звалище. При цьому їх абсолютно не турбує, як відчувають себе сусіди, котрі проживають поруч. Добре, якщо такі «сміттєві фанати» мешкають у приватних будинках. А ось якщо в багатоквартирних, як ця Тамара, тоді взагалі біда. Сморід від таких звалищ поширюється на всю округу. Та й різні комахи теж плодяться і розповзаються по сусідах.

Нагадавши, роми на камеру зізналися, як грабують киян.

Як повідомляла Politeka, у Харкові компанія вандалів влаштувала погром.

Також Politeka писала, що одеський парк завалили ялинками.