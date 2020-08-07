В Хмельницком пенсионерка едва не оказалась похороненной под горами мусора в собственной квартире

Чтобы вызволить ее из ловушки хлама, пришлось вызывать спасателей, передает «ТСН».

По информации журналистов, когда женщина вернулась домой и пыталась зайти в квартиру, ее придавило десятками килограммов мусора, который накопился.

Пенсионерку случайно увидели соседи и немедленно вызвали спасателей и скорую. Сотрудники ГСЧС смогли попасть в квартиру через окно на третьем этаже, потому что традиционным путем пройти было совершенно невозможно. На кадрах видно ноги женщины, которые торчат из входной двери, а сотрудники скорой пытаются узнать о ее состоянии.

Вызволив бабушку из мусорного плена, спасатели передали ее медикам, а те увезли пострадавшую в больницу.

Соседи говорят, что после выписки будут уже в который раз просить женщину убрать мусор из квартиры.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина по имени Тамара с огромным коммунальным долгом накопила в своей квартире горы мусора, который источал зловоние на всю округу.

По словам заместителя мэра города Михаила Лысенко, в Днепре обитает не одна такая любительница мусора. Коммунальщики в основном уже знают всех горожан, тяготеющих к подобному накопительству.

Они тащат в свои жилища все, что под руку попадет, превращая квартиру в огромную свалку. При этом их абсолютно не заботит, как чувствуют себя соседи, проживающие рядом. Хорошо, если такие «мусорные фанаты» обитают в частных домах. А вот если в многоквартирных, как эта Тамара, тогда вообще беда. Зловоние от таких свалок распространяется на всю округу. Да и различные насекомые тоже плодятся и расползаются по соседям.

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