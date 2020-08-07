Боевики на Донбассе начали отработку ударов по объектам на подконтрольной Украине территории

Как передает Politeka.net, об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Согласно данным разведки, командование оккупантов проводит интенсивную оперативную и боевую подготовку. От начала этой недели противником были проведены командно-штабные учения артиллерийских подразделений.

"По информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил военнослужащий.

Напомним, что мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые за пять лет не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник скептически отнесся к перемирию на Донбассе.

По мнению эксперта, для того, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, необходимо учитывать ряд вещей.

Также стало известно, что Владимир Зеленский назначил на должность начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, которого пытались ликвидировать россияне.