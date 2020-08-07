Боевики на Донбассе начали отработку ударов по объектам на подконтрольной Украине территории
Как передает Politeka.net, об этом сообщил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Согласно данным разведки, командование оккупантов проводит интенсивную оперативную и боевую подготовку. От начала этой недели противником были проведены командно-штабные учения артиллерийских подразделений.
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"По информации ГУР Минобороны Украины, для тренировки дежурных артиллерийских расчетов целями определялись объекты, которые находятся на подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях", - отметил военнослужащий.
Напомним, что мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые за пять лет не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
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По мнению эксперта, для того, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, необходимо учитывать ряд вещей.
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