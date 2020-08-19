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У Рівному молода жінка померла після планової операції в реанімації

Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

По словах рідних 39-річної Наталії, причиною смерті стала недбалість лікарів.

Жінці зробили планову операцію на щитовидній залозі. Через кілька годин вона почала задихатися, потім впала в кому і померла.

"В 20 годин 53 хвилини вона пише смску:" мене починає душити", я їй відписую:"Дочка, покажи цю смску лікарям". Вони прийшли і сказали, що так у всіх буває і пішли", - розповіла мати загиблої.

Її стан стрімко погіршувався, але ні один лікар до неї не прийшов, тільки медсестри.

Жінці після візиту лікарів ставало все гірше, а через годину сполохалися сусіди по палаті і почали кликати на допомогу.

Пізніше з'ясувалося, що у Наталії була зупинка серця, клінічна смерть. Вона впала в кому. Як розповів чоловік, у неї був сильний набряк мозку, дихала вона тільки завдяки апарату ШВЛ. Чоловік вважає, що це вина лікарів з реанімації.

"Ми хочемо покарання лікарю, всіх причетних до цього випадку, щоб не було більше таких випадків", - заявив Сергій Лукащик.

У поліції вже відкрили провадження і якщо провина лікарів буде доведена, то їм загрожує п'ять років позбавлення волі.

Без мами залишилися діти 8 і 14 років.

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