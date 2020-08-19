У Рівному молода жінка померла після планової операції в реанімації
Як передає Politeka.net, про кричущий випадок розповіли у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
По словах рідних 39-річної Наталії, причиною смерті стала недбалість лікарів.
Жінці зробили планову операцію на щитовидній залозі. Через кілька годин вона почала задихатися, потім впала в кому і померла.
ПриватБанк змінив правила зняття готівки, з'явилося важливе уточнення: "Максимальна сума видачі..."
Розпалена Бузова вивалила бюст перед Кіркоровим прямо на столі, кадри вже в мережі: "Надіньте їй ліфчик!"
Безсоромна Астаф'єва вразила наповал виглядом у мокрій майці без білизни: "Це не жінка, а..."
Введення нових 5 і 10 гривень обернулося скандалом, Нацбанк терміново втрутився: як знову хочуть змінити гроші
"В 20 годин 53 хвилини вона пише смску:" мене починає душити", я їй відписую:"Дочка, покажи цю смску лікарям". Вони прийшли і сказали, що так у всіх буває і пішли", - розповіла мати загиблої.
Її стан стрімко погіршувався, але ні один лікар до неї не прийшов, тільки медсестри.
Жінці після візиту лікарів ставало все гірше, а через годину сполохалися сусіди по палаті і почали кликати на допомогу.
Пізніше з'ясувалося, що у Наталії була зупинка серця, клінічна смерть. Вона впала в кому. Як розповів чоловік, у неї був сильний набряк мозку, дихала вона тільки завдяки апарату ШВЛ. Чоловік вважає, що це вина лікарів з реанімації.
"Ми хочемо покарання лікарю, всіх причетних до цього випадку, щоб не було більше таких випадків", - заявив Сергій Лукащик.
У поліції вже відкрили провадження і якщо провина лікарів буде доведена, то їм загрожує п'ять років позбавлення волі.
Без мами залишилися діти 8 і 14 років.
Нагадаємо, що головний санлікар Ляшка ошелешив заявою про скасування місцевих виборів:»50% території...".
Як повідомляла Politeka, батьків попередили про додаткові витрати в навчальному році: на що потрібно розщедритися.
Також Politeka писала, що Китайський вірус серйозно вчепився до Києва, тривожні дані: "навіть семимісячний малюк...".