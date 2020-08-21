Як так можна поводитися в цивілізованій країні?

Чоловік на Черкащині спеціально влаштував ДТП, щоб "провчити" сім'ю з маленькою дитиною

Як передає Politeka.net, про це повідомив родич постраждалих в аварії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Ось таке, панове "чмо" (по іншому не назву його) їздить по Черкащині. Йому не сподобалося, що його обігнав жигулик. У жигулику знаходився мій брат з дружиною і 6 місячною дитиною, поверталися з відпочинку. Це " чмо" обігнало брата, розвернуло своє так зване круте авто, і справило зіткнення "лоб-в-лоб" з криками "Я тебе навчу як їздити, ти не мав права мене обганяти". Машину пошкодив, сім'ю налякав. Панове будьте уважні, якщо у Вас не крута машина це " чмо "навчить Вас їздити", - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, що автомобіль винуватця ДТП майже не постраждав.

А ось транспортний засіб сім'ї, яка не догодила "мажору" доведеться ремонтувати довго.

Ось таке, панове "чмо" (по іншому не назву його) їздить Черкащиною. Йому не сподобалося, що його обігнав жигулик. В жигулику знаходився мій брат з дружино та 6 місячною дитиною, поверталися з відпочинку. Це "чмо" обігнало брата, розвернуло своє так зване круте авто, і здійснило зіткнення "лоб-в-лоб" з криками "-я тебя научу как ездить, ты не имел права меня обгоять". Автівку пошкодив родину налякав. Панове будьте уважні, якщо у Вас не крута автівка це "чмо" навчить Вас їздити. Gepostet von Victor Vihristenko am Donnerstag, 20. August 2020

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровській області сталася ДТП, в якій загинула маленька дитина

За даними ЗМІ, автомобіль Mitsubishi Lancer рухався по проспекту Свободи в районі будинку № 79. 26-річний водій іномарки, який виявився жителем Дніпра, перевищив швидкість, в результаті чого збив трьох місцевих жителів, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Нагадавши, швидка збила пішохода в Дніпрі: подробиці і кадри з місця.

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