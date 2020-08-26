Потужна пожежа охопила національний природний парк "Нижньодніпровський" у Херсонській області, який загрожує знищити рідкісні види

Як передає Politeka.net, про таке лихо в соціальній мережі Facebook співробітник установи Володимир Янчук. Він також опублікував кадри палаючого парку.

Під загрозою знищення опинилися багато рослин і тварини, занесені до Червоної книги. червонокнижної флори і фауни. За словами Володимира Янчука, пожежа виникла не випадково-всьому виною підпал комиша, вогнище загоряння помітили ввечері 25 серпня в межах селища Велетенське в Білозерському районі.

Співробітники МНС і представники Національного парку продовжують боротися з полум'ям. Через сухість і спеку вогонь швидко поширився в прибережній зоні озера Гнилуха і випалив чималу територію. Співробітник заповідника зазначив, що через складну місцевість було неможливо швидко пригнати спеціальну техніку до місця загоряння. Як заявив Володимир Янчук, рятувальники продовжують шукати найбільші осередки загоряння.

Gepostet von Владимир Янчук am Dienstag, 25. August 2020

На опублікованих кадрах видно, як вогонь пофарбував нічне небо в яскраво-помаранчевий колір. Вже наступного дня стало видно, як горить сухий Комиш і густий дим, який валить відразу з декількох вогнищ уздовж берега.

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