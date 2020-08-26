У Києві у вівторок, 25 серпня нетверезий майор ЗСУ наїхав на своєму автомобілі на трьох дівчат-курсанток
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Стало відомо про те, що дівчата перебували на території військової частини на вулиці Зоологічна (Шевченківський район столиці). Вони приїхали в установу за новою формою і стояли біля адміністративної будівлі.
У цей момент майор за кермом Toyota Prius не впорався з керуванням і наїхав на дівчат-курсанток. Всіх їх у важкому стані госпіталізували у військовий госпіталь.
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Пізніше стало відомо, що двом дівчатам ампутували по одній кінцівці, третя – у важкому стані.
За словами волонтера Наталії Воронкової, дівчину, яку госпіталізували в 17-у лікарню ампутували одну ногу, на другу був накладений апарат зовнішньої фіксації.
"Також у нас одна дівчина з теж ампутованою ногою, друга Зараз на операційному столі. Будемо сподіватися, що їй врятують ноги", – додала Наталя.
46-річний військовослужбовець затриманий. Поліцейські підтвердили, що він майор і перебував за кермом у п'яному вигляді. Драгер показав у винуватця ДТП два проміле алкоголю в крові. Також з'явилося і фото військовослужбовця.
Politeka повідомляла, що в селищі Пісочин Харківської області сталася ДТП, в якій постраждала військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомив речник Міноборони в Харківській області Віталій Саранцев.
"Постраждала є військовослужбовцем служби за контрактом Збройних сил України, медична сестра Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. Перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною. Під час ДТП отримала численні травми: перелом, забої, садна", — повідомив Віталій Саранцев.
За його словами, постраждала перебуває в реанімаційному відділенні госпіталю і загрози життю жінки немає. Дитина не постраждала і перебуває з батьком.
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