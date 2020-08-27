Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк попередив Україну про нову загрозу

За його словами, у разі значного загострення ситуації на території Білорусі українська розвідка не виключає можливості виникнення загрози для нашої держави з півночі.

Таку думку він висловив для журналістів видання Обозреватель.

Він додав, що в даний час серйозного нарощування військової присутності РФ на території Білорусі немає, проте її окремі підрозділи знаходяться в країні, тобто російські військові вже на території Білорусі

"Збройні Сили РФ здійснюють підготовку до проведення стратегічних навчань "Кавказ 2020". Тому окремі підрозділи і військовослужбовці Росії знаходяться на території Білорусі в рамках планових заходів бойової підготовки. Однак, у разі значного загострення ситуації на території Білорусі, не виключається виникнення додаткових загроз для України з північного напрямку", – заявив Черняк.

Станом на 27 серпня розвідка оцінює ймовірність провокацій на білоруській ділянці кордону України як низьку.

"При активному втручанні Росії у внутрішні справи Білорусі і спробі використання Кремлем кризи в Мінську для реалізації планів з поглинання білоруської держави РФ може значно посилити свою військову присутність і використовувати білоруську територію і ресурси для розширення масштабної збройної агресії проти нашої держави", - зазначив Черняк

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