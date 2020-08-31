Окупований Крим вражає все більшими наслідками рекордної посухи

До пересихаючих водосховищ на півострові додалися і практично висохлі річки, передає Politeka.net.

Так, кримський блогер Олександр Нок показав, що залишилося від колись найбільшої річки Салгір, опублікувавши відповідне відео в мережі. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

На кадрах показано все, що залишилося від колись повноводної річки. "Дві якісь калюжі", - коментує голос за кадром, показуючи висохле до дна русло.

"Це просто капець!",- не приховує шоку блогер, який в дитинстві любив купатися в цій річці.

Раніше Салгір давала воду сільськогосподарським угіддям і жителям населених пунктів за течією, проте зараз її дно заросло травою.

"Просто велика калюжа! Це щось неймовірне. Я, звичайно в шоці. Такого побачити я не очікував", - коментує Нок.

Під відео він написав про те, що є інформація про те, що на одній з кримських річок в даний час йде незаконне відкачування води, через що страждає як фауна річки, так і жителі півострова. Блогер також розповів, що один фермер попався на незаконному використанні води з річки, за що був оштрафований на дві тисячі рублів.

У коментарях люди не поспішають співчувати.

"Перші слова в ролику повинні бути: "після того, як я сходив на референдум, замироточив бюст миколи другого і зникли річки". раССія! раССія! Пам'ятаю в 2014", " яка катастрофа? Це велич по каналу сунеться - не зупинити", "в Одесі, Херсоні, Миколаєві води валом, слава Богу, відбилися від руського миру!", "Цей фермер вкрав всю воду. Тупіше версії не придумаєш", " на хріна вам вода? Ви камені просили", - пишуть під відео користувачі.

Нагадаємо, пропагандисти познущалися над жителями окупованого Криму.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka повідомляла, що колишній в'язень Кремля висловився про подачу води в Крим: "Найбільша зрада".