На Житомирщині невідомі влаштували теракт на залізниці під час руху складу з бензином і дизпаливом

Про інцидент, що стався на залізничному переїзді Сокорики-Бехи, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу СБУ.

Як стало відомо, поїзд сполученням "Барбари-Коростень" віз з Білорусі 64 вагони з дизельним паливом і бензином. На перегоні стався вибух, який деформував рейки і пошкодив дорожні шпали.

На щастя, обійшлося без жертв.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи СБУ і поліції, а також вибухотехніки.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. В СБУ просять усіх, хто міг бути свідком теракту, повідомити на умовах анонімності будь-яку інформацію, що допоможе в пошуках злочинців, за телефоном "гарячої лінії" (0412) 47-21-52 і (096) 563-02-07.

У мережі з'явилося і відео з місця, де стався вибух. Як видно на кадрах, утворилася воронка, а також зігнуті рейки.

Раніше ми розповідали про те, що в Бахмутському районі Донецької області поліцейські виявили під бетонною опорою залізничного моста артилерійський снаряд калібру 152 мм з близько 200 грамами пластиду й електродетонатором.

Поліція забезпечила охорону місця виявлення. Після огляду місця події небезпечні предмети були передані групі розмінування для подальшого знешкодження.

За фактом порушено кримінальне провадження за статтею "Терористичний акт".

Ми також писали, що екс-співробітник СБУ, який переметнувся на бік бойовиків "ЛНР", планував влаштувати вибух на залізничному мосту в Харківській області.

За його словами, злочин готувало так зване "МДБ ЛНР", яке курують російські спецслужби. Виконавцем мав стати 29-річний громадянин України, житель Луганської області. Він вже заклав вибуховий пристрій під залізничним полотном у районі транспортного вузла, що з'єднує Харківську область з районом операції об'єднаних сил, а потім виїхав у напрямку тимчасово окупованої території і на відстані 30 км активував пристрій через телефонний дзвінок.

Однак вибуху не сталося. Контррозвідка підмінила справжню вибухівку муляжем. Саме завдяки цьому вдалося запобігти задуманому терористами.

Нагадаємо, чоловіка спіймали на спробі підірвати залізницю на Донбас.

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