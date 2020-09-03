Жителі тимчасово окупованих територій Донецької області зіткнулися зі складнощами в перетині контрольних пунктів з Україною
 
Окупаційна "влада ДНР" пропонує їхати в Україну через РФ. Однак, ця дорога, коштує чималих грошей (близько 7000 Рублів в одну сторону).
 
Люди не витримують 30 годин перебування в дорозі, передають "Відомості Донбасу".
 
Вже відомо про одну жертву: літній чоловік з тимчасово окупованого Єнакієвого, після такої поїздки помер. 
 
У виданні наводять реакцію соцмереж на таке знущальне ставлення до жителів тимчасово окупованих територій:
 
"Такі дії "республіканської влади" інакше як геноцидом власного народу назвати важко", "Вони нас всіх так переб'ють", "Пушилін через тебе гинуть люди! Горіти тобі в пеклі".

Також ми повідомляли, що жителі Луганська обурилися ситуацією з карантином в "ЛНР"

Люди вважають, що "влада" над ними вже відкрито знущається.

Луганчани звертаються до окупантів в соцмережах і просять дати їм можливість працювати, щоб годувати свої сім'ї.

Дети, Донбасс

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Як відомо, з 27 липня 2020 року на Донбасі офіційно введено повне перемир'я, в рамках якого заборонені будь-які обстріли, а також задіяння снайперів і розвідки (в тому числі дронів).

Нагадавши, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

Як писала Politeka, Росія відправила на Донбас десятки машин з таємним вантажем.

Також Politeka повідомляла, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри.


 

 

 