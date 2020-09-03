Люди вважають, що "влада" над ними вже відкрито знущається.
Луганчани звертаються до окупантів в соцмережах і просять дати їм можливість працювати, щоб годувати свої сім'ї.
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Як відомо, з 27 липня 2020 року на Донбасі офіційно введено повне перемир'я, в рамках якого заборонені будь-які обстріли, а також задіяння снайперів і розвідки (в тому числі дронів).
Нагадавши, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.
Як писала Politeka, Росія відправила на Донбас десятки машин з таємним вантажем.
Також Politeka повідомляла, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри.