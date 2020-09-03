Жителі тимчасово окупованих територій Донецької області зіткнулися зі складнощами в перетині контрольних пунктів з Україною

Окупаційна "влада ДНР" пропонує їхати в Україну через РФ. Однак, ця дорога, коштує чималих грошей (близько 7000 Рублів в одну сторону).

Люди не витримують 30 годин перебування в дорозі, передають " Відомості Донбасу".

Вже відомо про одну жертву: літній чоловік з тимчасово окупованого Єнакієвого, після такої поїздки помер.

У виданні наводять реакцію соцмереж на таке знущальне ставлення до жителів тимчасово окупованих територій:

"Такі дії "республіканської влади" інакше як геноцидом власного народу назвати важко", "Вони нас всіх так переб'ють", "Пушилін через тебе гинуть люди! Горіти тобі в пеклі".



