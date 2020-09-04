Ну хто б сумнівався

Служба безпеки України викрила чиновника однієї з баз Держрезерву, який створив умови для розкрадання запасів зерна

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі відомства.

За даними, до угоди він залучив представників кримінальних кіл РФ.

"За попередніми даними слідства, чиновник намагався налагодити схему незаконної реалізації держрезервів зерна афілійованим комерційним структурам. Для цього фігуранти підробили документи про нібито відвантаження пшениці для зберігання на складах хлібної бази", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що чиновника затримавши під час отримання мільйона гривень хабара за незаконну реалізацію 1300 тонн пшениці на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Раніше в Держрезерві виявили нестачу зерна на 800 млн грн. Тоді радник міністра МВС Михайло Апостол натякнув причетності до злочину якихось "мишей".

"Ненажерливі миші дісталися також в структуру Держрезерву в Чорткові, на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося в понад 150 вагонів-зерновозів", - повідомив він.

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